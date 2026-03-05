Metrovalencia reforça les línies per al cap de setmana però anuncia aturades els dies grans

Aturades parcials en Metrovalencia i el TRAM d’Alacant durant els dies grans de les Falles de València preocupen la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana.
Tot i això, el servei es reforçarà el cap de setmana amb més freqüències i tramvies en doble composició per facilitar els desplaçaments.
La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha expressat la seua preocupació pel calendari d’aturades parcials anunciat per a Metrovalencia i el TRAM d’Alacant. Per a l’associació, l’anunci d’aturades en dates tan assenyalades com el 13 de març i, de manera continuada, del 14 al 19 de març agreujarà seriosament els problemes de desplaçament que ja pateix la ciutat a causa dels talls de la via pública i la massificació.
Des de la Unió de Consumidors es recorda que el metro és el mitjà de transport més utilitzat durant estes dates, no només per a l’oci, sinó també per necessitat laboral, i es fa una crida pública a intensificar el diàleg entre les parts implicades per buscar solucions immediates i, si és el cas, reprogramar les aturades valorant la possibilitat de canviar les dates previstes a València, per a no asfixiar la mobilitat de les persones usuàries durant les Falles.
D’altra banda, Metrovalencia reforça les línies de metro els dies 7 i 8 de març de 12.30 a 15.00 hores cap a les estacions més cèntriques de la xarxa, i els tramvies circularan en doble composició per a duplicar el nombre de places.
A més, les línies 1, 2 i 9 reforçaran el servei entre les 10.30 i les 21.00 hores per a facilitar l’assistència a l’espectacle pirotècnic del diumenge 8 a la plaça de l’Ajuntament, mentre que la Línia 1 ampliarà algunes circulacions fins a Picassent i, gràcies al servei nocturn habitual del cap de setmana, les nits del 6 i 7 de març les persones usuàries podran tornar a casa després dels espectacles pirotècnics i les revetles populars.