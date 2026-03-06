Ajuntament d’Alfafar ha aconseguit que Marcel Stawski no perda la seua beca internacional

Éxit de la gestió de l’Ajuntament d’Alfafar per garantir la beca de Marcel Stawski.
Tramitació excepcional amb la Delegació del Govern per assegurar la beca de la Fundación Amancio Ortega.
Alfafar està d’enhorabona. Marcel Stawski, jove veí del municipi seleccionat per a la prestigiosa beca de la Fundación Amancio Ortega per a cursar el batxillerat al Canadà, ha aconseguit la nacionalitat espanyola a temps.
L’estudiant havia superat un procés altament competitiu a nivell nacional per accedir a esta beca, però la seua situació administrativa, en trobar-se en situació d’apàtrida, posava en risc la formalització de l’ajuda. Davant esta situació, l’alcalde va remetre una carta institucional a la Delegació del Govern sol·licitant que es valorara l’agilització del procés de nacionalitat per concórrer circumstàncies excepcionals de caràcter educatiu.
Adsuara assegurava que açò és un motiu d’alegria i que l’Ajuntament d’Alfafar** ha fet el que havia de fer, lluitar per ajudar Marcel Staws