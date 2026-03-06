Benetússer adapta la jornada Benetússer Camina 8M amb activitats saludables per la pluja

L’Ajuntament de Benetússer ha reubicat la celebració de l’edició especial del Benetússer Camina 8M a la sala polivalent del Centre Municipal de Convivència a causa de la pluja.
La jornada ha mantingut el seu caràcter participatiu amb diverses activitats saludables dirigides a mantindre actius tant el cos com la ment, dins de la programació municipal amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
L’activitat ha estat organitzada per l’equip d’infermeres del Centre de Salut, amb la col·laboració de la regidora de l’àrea, Livia Guillem.
Un dels moments més simbòlics de la jornada ha sigut quan les persones participants han triat el nom d’una o diverses dones importants en les seues vides per a caminar simbòlicament en el seu record.
Una iniciativa que combina salut, participació i reconeixement en el marc del Dia Internacional de la Dona.