Carlet continua celebrant la Setmana de la Dona amb tallers de costura, castanyoles, benestar i alimentació

Carlet continua amb la programació dins dels actes del 8M.
La Casa de la Dansa ha acollit un taller d’iniciació a les castanyoles, impartit per Noelia Nogués, de l’escola Ballant i Repicant, qui ha compartit amb les participants les tècniques bàsiques per tocar correctament les castanyoles i seguir el compàs.
Per la seua part, la psicòloga Noelia Bonifacio ha oferit a la Biblioteca municipal una xarrada en col·laboració amb l’AECC Carlet. Durant la sessió s’han compartit reflexions i eines per a fomentar el benestar emocional, aprendre a escoltar-nos i cuidar la nostra salut mental en el dia a dia
També la Biblioteca municipal ha sigut el lloc escollit per a una picadeta saludable de la mà de Maria Marín i Laura Navarro, d’EPIGENZA, que han explicat a les assistents com el consum de productes de temporada i de proximitat pot contribuir a millorar l’equilibri hormonal i digestiu.
També la costura ha tingut espai en esta programació, amb el taller ‘La cura de la mirada’. De la mà de Maria Marín, les assistents han aprés diferents tècniques de costura, tant a mà com a màquina, mentre confeccionaven una funda per a ulleres personalitzada amb diversos teixits.
Els actes de la Setmana de la Dona continuaran esta nit amb el Tribut a Luis Miguel en el Teatre Giner.