Detinguda una persona i quatre investigades per la sostracció de cítrics durant la campanya de recol·lecció a València

Els autors haurien venut més de 63 tones de taronges sostretes en explotacions agrícoles
El benefici obtingut supera els 14.000 euros
Una persona ha sigut detinguda i altres quatre estan sent investigades per la sostracció de taronges en diferents explotacions agrícoles de la Ribera Alta i la Ribera Baixa sense el permís dels propietaris. Els fets s’han produït durant la campanya de recol·lecció de cítrics a diverses localitats de la Comunitat Valenciana.
La investigació ha sigut realitzada per l’Equip Roca de Sueca de la Guàrdia Civil, amb la col·laboració de la Policia Local i els Guardes Rurals de Carcaixent. Els agents van aconseguir identificar un grup de persones que presumptament es dedicava a sostraure cítrics en diverses explotacions agrícoles.
Els fets es remunten al passat mes de gener, quan agents de la Policia Local i els guardes rurals de Carcaixent realitzaven un dispositiu de vigilància i prevenció de robatoris en camps de cultiu. Durant el dispositiu, en el qual s’utilitzava un dron, es va detectar una quadrilla recol·lectant cítrics en una explotació sense autorització del propietari.
La informació va ser traslladada a la Guàrdia Civil, que va iniciar les investigacions corresponents. Després d’analitzar les dades recollides, els agents van localitzar el lloc on es venia el producte sostret. Segons la investigació, els implicats utilitzaven una empresa de cítrics legalment constituïda per a formalitzar la venda de la fruita robada.
L’anàlisi de les operacions comercials va permetre detectar irregularitats en la venda de 63.093 quilos de taronges, pels quals els autors haurien obtingut un benefici aproximat de 14.613 euros.
Com a resultat de l’operació, un home de 28 anys i nacionalitat romanesa ha sigut detingut, mentre que altres quatre persones, amb edats compreses entre 34 i 60 anys i de nacionalitats lituana i marroquina, estan sent investigades.
A tots ells se’ls atribueixen presumptes delictes de furt i falsedat documental. Les diligències del cas han sigut remeses al Jutjat de Primera Instància i Instrucció d’Alzira.