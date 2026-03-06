La reganyà d’Alzira, també present a les Falles

Amb l’arribada de les falles, València s’impregna de l’olor a carabassa.
Trobem bunyols a tot arreu, però també hi ha altres dolços que incorporen este ingredient.
Receptes que, a més, formen part de la identitat dels pobles i que, en el cas d’Alzira, participen també de les Falles. Parlem de la reganyà, un dolç típic de Setmana Santa que s’ha popularitzat i es demana ja en qualsevol moment de l’any.
El Gremi de Forners d’Alzira participa en l’Homenatge al Foc Antic –una tradició que s’ha recuperat els últims anys– repartint reganyà entre les persones participants. A més, la Fallera Major d’Alzira, Lluch Comins, assegura que en sa casa mai falta la reganyà del Forn Bèrnia. Conversem amb Comins i David Bèrnia sobre el que representa este dolç per a Alzira.