Quart de Poblet reconeix la trajectòria de l’associació Tyrius en el seu 41 aniversari

Quart de Poblet celebra el 41 aniversari de l’associació Ames de Casa Tyrius.
L’alcaldessa, Cristina Mora Luján, ha assistit a la missa commemorativa d’esta fita, dins dels actes organitzats amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
A l’acte també han participat la regidora d’Igualtat, Lucía Fernández Sevilla, l’edil d’Emprenedoria Local, Rosa María García, així com altres membres de la corporació municipal.
Durant la trobada s’ha destacat el treball que l’associació Tyrius desenvolupa al municipi, així com els valors que durant més de quatre dècades han unit a moltes dones de Quart de Poblet.
Els actes commemoratius han continuat posteriorment al local de l’associació amb un dinar de germanor. L’alcaldessa ha dedicat unes paraules de reconeixement a totes les persones que, amb el seu treball i implicació, fan gran dia rere dia esta associació.
La celebració també ha comptat amb un festival de música i espectacles a l’Auditori Molí de Vila. Una trobada que ha unit art, tradició i emoció per commemorar el 8M i reconeixer la trajectòria i el compromís de l’associació Tyrius amb les dones i la vida social de Quart de Poblet.