Sueca combat l’estigma en salut mental amb una jornada esportiva

La iniciativa busca visibilitzar la salut mental i fomentar estils de vida saludables a través de l’esport
La jornada ha reunit estudiants, persones usuàries de recursos de salut mental i entitats socials en un espai de convivència
La VII Jornada “Junts contra l’estigma” ha reunit estudiants, persones usuàries de recursos de salut mental i entitats socials al Pavelló d’Esports Raül Cuenca Monrabal amb l’objectiu de visibilitzar la salut mental i promoure la inclusió a través de l’esport.
La iniciativa ha sigut organitzada per l’Associació de Familiars i Persones amb Malaltia Mental de la Ribera Baixa, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca a través de les regidories d’Acció Social i Esports. Enguany han participat alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Joan Fuster, així com usuaris del Servei d’Atenció i Seguiment per a Persones amb Problemes Greus de Salut Mental i representants de la Fundació SASM.
L’activitat forma part del Programa de Reducció de l’Estigma en Salut Mental i Diversitat Funcional, impulsat per diverses entitats com l’Hospital Universitari de la Ribera, l’Ajuntamento de Sueca i recursos socials i sanitaris del territori. L’objectiu és fomentar la convivència i la integració mitjançant la pràctica esportiva, demostrant que l’activitat física pot ser una eina de cohesió social i benestar.
Durant la jornada, els participants han practicat disciplines com tenis, bàsquet, atletisme i futbol, en un ambient de cooperació i aprenentatge. També han col·laborat alumnes del Cicle Superior en Integració Social i del Certificat Professional d’Atenció Sociosanitària, reforçant el vessant educatiu de la iniciativa.
La psicòloga de l’Associació de Familiars i Persones amb Malaltia Mental de la Ribera Baixa ha destacat que la jornada permet interactuar a persones de diferents entorns i sensibilitzar la societat sobre la importància de la salut mental. Per la seua banda, l’alcalde de Sueca ha subratllat que l’esport és una ferramenta clau per a combatre l’estigma i promoure la integració.
La jornada ha conclòs amb el lliurament de trofeus i reconeixements als participants, reafirmant el compromís de Sueca amb la inclusió i la promoció d’estils de vida saludables.