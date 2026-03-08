El IVAM adquirit una trentena d’obres en ARCO per a completar la seua col·lecció

El museu aposta per l’art contemporani i per la incorporació de creadors del context valencià
Les adquisicions reforcen la col·lecció amb obres que recuperen oficis, saberes i noves mirades sobre la creació artística
El museu ha adquirit en la fira ARCO una trentena d’obres de 23 artistes amb l’objectiu de completar i enriquir la seua col·lecció. Les noves incorporacions reflectixen el compromís amb l’art contemporani i amb la visibilització de creadores i creadors que aporten noves perspectives sobre la tradició i els sabers no hegemònics.
Entre les obres adquirides hi ha peces de representants històrics del panorama artístic i de artistes vinculats al context valencià. El museu reforça així una línia de treball centrada en la recuperació de llenguatges artístics que dialoguen amb els oficis i amb la memòria cultural, alhora que aposta per equilibrar la presència de dones artistes en la col·lecció.
La incorporació de peces de creadors internacionals i nacionals permet al museu cobrir buits històrics i ampliar els discursos de la seua col·lecció. Entre les adquisicions destaca l’obra d’artistes vinculats a la tradició del Land Art i de l’art ecològic, així com peces que exploren la relació entre cultura, territori i creació contemporània.
El reforç de la col·lecció també inclou obres d’artistes valencians que han desenvolupat la seua trajectòria en el territori. Esta aposta busca donar visibilitat a la creació local i consolidar el paper del museu com a espai de referència per a l’art contemporani i la investigació cultural.
Les adquisicions han sigut aprovades pel Consell Rector del museu i formen part de l’estratègia de creixement de la col·lecció. Amb esta ampliació, el museu continua treballant per oferir un relat artístic més complet i representatiu, que dialogue amb les transformacions socials i culturals del nostre temps.