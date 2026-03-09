AFAC Catarroja estrena nou centre després de la DANA

L’Associació de Familiars de malalts amb Alzheimer de Catarroja estrena noves instal·lacions després que la DANA de 2024 arrasara el centre.
La nova seu, ubicada en un baix al carrer Carmen Herrero Penella, número 21, compta amb quatre sales, despatxos per al personal i més d’una desena de professionals entre psicòlegs, treballadores socials, fisioterapeutes o terapeutes ocupacionals, entre d’altres.
L’acte d’inauguració va comptar amb l’assistència de la regidora de Benestar Social de Catarroja, Nuria Blanch, i de l’alcaldessa del municipi, Lorena Silvent, que van posar en valor la tasca d’AFAC i van celebrar l’obertura del nou espai.
Així, han sigut moltes les donacions tant d’individuals com d’una vintena d’entitats, empreses i institucions, les que han permés a l’associació obrir les portes de nou. L’objectiu ara: convertir-se en espai de referència.
Durant l’esdeveniment, la usuària més veterana d’AFAC va descobrir la placa commemorativa del nou centre. Així mateix, es repartiren quadres pintats pels usuaris i usuàries com a detall per a totes les diferents persones que han col·laborat d’una manera o altra en esta reobertura. Com a curiositat, es va explicar al nombrós públic assistent el criteri per a la selecció dels noms i colors de les sales, que representen les diferents fases de la malaltia a través de la rosa dels vents: tramuntana (morat); mestral (groc); xaloc (verd) i ponent (taronja).
Així, com es llig a la placa de l’entrada al nou centre, el 6 de març quedarà gravat a Catarroja com el dia que la solidaritat i generositat de tantes persones i entitats va deixar empremta més enllà del record.