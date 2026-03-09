Albalat de la Ribera celebra la seua tradicional Crida tot i l’oratge

Alguns municipis continuen celebrant l’entrada oficial a les Falles 2026.
El passat dissabte la pluja va donar una treva a Albalat de la Ribera, que va poder disfrutar de la tradicional Crida des del balcó de la Casa de la Vila.
Així, els representants de la Falla Campassos, acompanyades i acompanyats de les autoritats municipals, van encendre la flama de la festa amb l’esperat crit “ja estem en Falles!”, davant dels veïns i veïnes congregats a la plaça.
La resta de components de la Falla Campassos i de l’equip de govern municipal llançaven també els seus missatges al veïnat.
Ara, Albalat de la Ribera es prepara ja per a un complet programa d’activitats dins del calendari faller.
Amb la celebració de la Crida, Albalat de la Ribera enceta oficialment unes Falles que, un any més, ompliran el municipi d’actes, tradició i ambient festiu.