Alzira impulsa el Pla Estratègic de Turisme Sostenible per recuperar el distintiu de Municipi Turístic

Alzira presenta el seu nou Pla Estratègic de Turisme Sostenible, una eina clau per recuperar el distintiu de Municipi Turístic i impulsar un model de turisme integrat, sostenible i de qualitat.

El pla estableix un full de ruta fins a l’any 2028 amb 28 accions concretes.

Entre elles, posar en valor el patrimoni històric i cultural, potenciar el turisme de natura, millorar la senyalització i desenvolupar rutes turístiques vinculades a la història, la natura i el cicloturisme.

També inclou mesures per reforçar la promoció digital, la gastronomia local i la coordinació entre administració, empreses i entitats. L’objectiu és crear un turisme actiu, sostenible i que generi oportunitats econòmiques i socials al municipi.

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha destacat el potencial de la ciutat i la seva localització privilegiada entre la natura, l’horta i la proximitat a la platja.

El Pla Estratègic de Turisme Sostenible no només marca les línies de treball fins al 2028, sinó que també permet establir una visió global del turisme a Alzira.

Amb aquest document, el municipi disposa d’una eina estructurada que combina conservació del patrimoni, potenciació dels recursos naturals i culturals, i innovació en la promoció i gestió del turisme. L’objectiu és garantir que el desenvolupament turístic siga coherent amb la identitat del territori, respecte al medi ambient i generador d’oportunitats econòmiques i socials per a la ciutadania.

Entre les accions destacades del pla està:

Impulsar el turisme actiu i cicloturista amb més de 130 km de senderes.

Millorar l’experiència del visitant amb més informació, materials interpretatius i recursos digitals.

