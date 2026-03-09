AVA-ASAJA valora les noves ajudes del Consell per a la DANA i la modernització del camp

Les ajudes inclouen 6.000 euros per hectàrea per a la replantació de cultius afectats
El sector agrari reclama més inversió davant l’augment dels costos de producció
L’Associació Valenciana d’Agricultors AVA-ASAJA ha valorat positivament les noves línies d’ajudes anunciades per la Conselleria d’Agricultura dirigides a organitzacions agràries i cooperatives. Entre les mesures destaca una ajuda retroactiva de 6.000 euros per hectàrea per a la replantació de cultius permanents afectats per la DANA, així com una línia de 50 milions d’euros per a la modernització de les explotacions agràries.
El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha assegurat que “les mesures són encertades i respondrien a demandes que el sector agrari ve reclamant des de fa temps”. No obstant això, ha advertit que la Comunitat Valenciana compta amb més de 180.000 hectàrees abandonades, per la qual cosa considera necessari un major esforç inversor per part de totes les administracions.
Segons ha explicat Aguado, el sector necessita explotacions més dimensionades i tecnificades, així com mesures per equilibrar els mercats internacionals i afrontar l’augment dels costos de producció derivats dels conflictes internacionals com la guerra d’Ucraïna i la tensió a l’Orient Mitjà. Per això, l’organització agrària reclama un Pla d’Estat consensuat amb el sector i dotat amb un pressupost adequat.
La Generalitat ha anunciat que l’ajuda directa de 6.000 euros per hectàrea comptarà amb una inversió total de 26,7 milions d’euros i estarà destinada a facilitar la replantació de cultius llenyosos i recuperar el potencial productiu perdut per les parcel·les afectades pel temporal. Podran accedir-hi titulars d’explotacions inscrites en el Registre d’Explotacions Agrícoles (REA), sempre que es confirme l’afectació mitjançant comparativa d’imatges aèries abans i després de l’episodi meteorològic.
A més, la Conselleria posarà en marxa una segona línia d’ajudes per a la modernització d’explotacions agràries, integrada en el Pla Estratègic de la PAC, que comptarà amb una dotació de 50 milions d’euros, la més alta registrada fins ara. Aquesta línia inclourà actuacions per recuperar el potencial productiu de finques afectades per catàstrofes naturals, i en els casos més greus podrà cobrir fins al 80% del cost de la replantació, amb el compromís de mantindre la inversió durant cinc anys.
D’altra banda, AVA-ASAJA ha advertit de l’important increment dels costos de producció derivat de la situació internacional. Segons les estimacions del sector, l’encariment del gasoil agrícola i dels fertilitzants suposa ja més de 41 milions d’euros setmanals de sobrecost per al camp espanyol, és a dir, prop de 6 milions d’euros diaris.
En concret, el preu del gasoil agrícola ha passat de 0,96 a 1,30 euros per litre, un increment del 35,4%, que suposa 19 milions d’euros setmanals de cost addicional per al sector. A això s’afegeix l’augment del preu dels fertilitzants, que s’han encarit al voltant d’un 25%, mentre que la urea ha pujat prop d’un 30%, fins als 600 euros per tona.
En conjunt, l’augment del combustible i dels fertilitzants representa una forta pressió econòmica per a agricultors i ramaders, que reclamen mesures estructurals per garantir la viabilitat del sector agrari.