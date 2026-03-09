Benifaió celebra la tradicional “Despertà amb tro de bac”

La Peña El Coet organitza un acte pirotècnic clàssic dins de la programació fallera
L’esdeveniment compta amb la participació de la Junta Local Fallera i les comissions del municipi
Benifaió va viure diumenge passat la tradicional “Despertà amb tro de bac”, un acte faller organitzat per la Peña El Coet. La iniciativa pretén recuperar i preservar l’ús del ‘tro de bac’, un dels artificis pirotècnics més representatius de les Falles i altres festes populars de la Comunitat Valenciana.
L’esmentat “tro de bac” és el petard valencià per excel·lència, amb origen en la primera dècada del segle XX, que ha superat diverses vicissituds i normatives que han posat en perill la seua continuïtat. Incluir-lo en la programació fallera de Benifaió permet mantenir viva aquesta tradició.
La celebració d’enguany és la tercera edició consecutiva després de la seva primera inclusió conjunta de les falles locals el 2024. L’esdeveniment ha comptat amb bona acollida, reforçant el compromís de les comissions locals i la Peña El Coet per posar en valor el patrimoni festiu i pirotècnic del municipi.