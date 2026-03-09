Cullera fa història amb tres Senders Blaus i lidera la Comunitat Valenciana

Cullera s’ha convertit en la ciutat de la Comunitat Valenciana amb més Senders Blaus després d’aconseguir per primera vegada este distintiu per al sender del Fort de Cullera.
Este reconeixement se suma als que ja tenien els itineraris del Cap de Cullera i el de la Platja i Estany de Cullera.
Els guardons, que reconeixen la qualitat ambiental i la sostenibilitat dels itineraris naturals, han sigut lliurats en una gala celebrada a l’Auditori Municipal de Cullera, escollit per acollir l’acte nacional d’entrega dels Senders Blaus de tota Espanya.
Estos reconeixements posen en valor l’aposta del municipi per la conservació del patrimoni natural i la promoció d’un turisme sostenible. Els itineraris destaquen tant pel seu valor paisatgístic com per la integració d’elements culturals que permeten conéixer la història i les tradicions locals.
El nou Sender Blau del Fort de Cullera recorre prop de tres quilòmetres fins al punt més alt de la Serra de les Raboses, des d’on es poden contemplar vistes panoràmiques de la ciutat, la costa i els arrossars. Per la seua banda, el sender del Cap de Cullera permet descobrir els penya-segats del far en un recorregut senzill, mentre que el de la Platja i l’Estany de Cullera connecta la marjal amb el litoral a través d’un espai de gran valor ecològic.
Amb tres Senders Blaus, Cullera es consolida com un referent en turisme sostenible i en la protecció dels espais naturals de la Comunitat Valenciana.