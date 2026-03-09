El Rebost de l’Oliver, Amadeus i El Mas d’Anna, guanyadors del X Consurs d’Espardenyà d’Alzira

El Rebost de l’Oliver de Carcaixent, Amadeus d’Alzira i El Mas d’Anna d’Alginet, guanyadors del X Concurs d’Espardenyà Francisco José García d’Alzira.
El passat diumenge 8 de març, la ciutat estava pendent del cel per celebrar una de les cites gastronòmiques més rellevants a Alzira: la Festa de l’Espardenyà.
Finalment, la pluja va donar una treva i el sol va fer la seua aparició tímida per permetre les persones assistents disfrutar d’una cita imprescindible per als amants de la gastronomia tradicional alzirenya.
Així, 30 restaurants i 31 associacions participaren en esta desena edició, la xifra més elevada fins al moment. Com cada any, els restaurants han competit per endur-se premi a la millor espardenyà, mentre que les associacions no han entrat en concurs. El públic assistent també ha pogut degustar les espardenyaes, amb el repartiment de més de mil racions.
Una jornada plena de sabor, tradició i ambient festiu al cor de la ciutat que s’ha consolidat ja com un certamen gastronòmic de referència fins i tot més enllà de les nostres fronteres.