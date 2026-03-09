La Pirotècnia Arcoiris de Turís dispara 160 quilos de pólvora en la novena mascletà fallera

La Pirotècnia Arcoiris de Turís ha sigut l’encarregada de disparar este migdia la novena mascletà del calendari pirotècnic de les Falles de València
Un espectacle que portava per lema “El poder de la plaça”.
Mil·lers de persones s’han congregat, un dia més, a la Plaça de l’Ajuntament de València per gaudir d’un dels actes més emblemàtics de les Falles. La pirotècnia de Turís ha preparat un muntatge dissenyat per a posar en valor la potència acústica del recinte i la connexió amb el públic, que ha respost amb aplaudiments durant els moments més intensos del dispar.
En total, s’han cremat 160,29 quilos de pólvora al llarg de 434 segons, en una mascletà marcada pel ritme creixent i per diverses fases terrestres que han anat guanyant intensitat a mesura que avançava l’espectacle. El tram final, amb un terratrèmol potent i un colp final molt contundent, ha fet vibrar la plaça i ha arrancat una gran ovació del públic assistent.
Amb este dispar, continua avançant el cicle de mascletaes de les Falles, que fins al 19 de març reunix cada dia milers d’aficionats a la pólvora al centre de València per viure una de les tradicions més arrelades i espectaculars de la festa.