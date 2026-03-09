La Policia Local d’Alzira frustra diversos robatoris en vehicles i deté quatre persones

Les detencions es produïxen en dos nits consecutives en diferents barris de la ciutat
Els agents van impedir la sostracció d’un vehicle i van detindre un altre individu per robatori en l’interior de cotxes
La Policia Local d’Alzira ha detingut quatre persones com a presumptes autores de diversos delictes relacionats amb robatoris en vehicles durant dos nits consecutives de la setmana passada en diferents barris de la ciutat.
La primera intervenció es va produir al barri de Les Basses, quan una patrulla va observar un home manipulant un vehicle estacionat. En acostar-se els agents van comprovar que tres individus estaven realitzant un “pont” al cotxe amb la presumpta intenció d’endur-se’l.
Després de requerir reforços i contactar amb el propietari del vehicle, els agents van procedir a la detenció dels tres homes per un presumpte delicte de temptativa de sostracció de vehicle.
La nit següent, al barri de l’Alborgí, una patrulla de la Policia Local, amb el suport d’una patrulla de la Policia Nacional, va acudir a un requeriment ciutadà que alertava de la presència d’un home que estava regirant l’interior d’un vehicle amb una llanterna. En arribar al lloc, l’individu va intentar fugir, però va ser interceptat pels agents.
Durant la intervenció, la policia va comprovar que tres vehicles presentaven signes de forçament. A més, a l’home se li van intervenir diversos objectes presumptament sostrets, per la qual cosa va ser detingut per un presumpte delicte de robatori en interior de vehicle.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Enrique Montalvá, ha destacat la importància del treball preventiu i de proximitat de la Policia Local. Segons ha afirmat, “la presència policial als barris és fonamental per a garantir la seguretat i la tranquil·litat de la ciutadania”.
Montalvá també ha agraït la coordinació entre els cossos policials i la col·laboració ciutadana, que va permetre actuar amb rapidesa en el segon dels casos, i ha assegurat que l’Ajuntament continuarà reforçant la presència policial als carrers per protegir els veïns i veïnes d’Alzira.