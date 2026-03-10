Agricultura convoca ajudes de quatre milions d’euros per a millorar camins rurals a la Comunitat Valenciana

La convocatòria finançarà obres d’adequació impulsades per ajuntaments i entitats locals menors
Les ajudes podran cobrir fins al 80 % de la inversió en municipis menuts
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha convocat ajudes per valor de quatre milions d’euros destinades a finançar obres d’adequació i millora de camins rurals en municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.
La convocatòria, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), té caràcter plurianual i contempla 530.000 euros per a l’any 2026 i fins a 3,47 milions d’euros per a 2027, dins de la línia d’obres i serveis d’infraestructura agrària en municipis.
Podran sol·licitar estes ajudes els ajuntaments i les entitats locals menors que tinguen competències en la construcció, millora i adequació de camins rurals.
La directora general de Producció Agrícola i Ramadera, M.ª Àngels Ramón-Llin Martínez, ha destacat que esta convocatòria respon a la prioritat del Consell d’ajudar els municipis a mantindre en bon estat unes infraestructures bàsiques per a l’activitat agrària i per a la vida al medi rural.
Les subvencions es destinaran a actuacions de millora permanent del ferm dels camins rurals de titularitat pública, incloent treballs en la subbase, la base o la capa de rodadura, sempre que almenys el 80 % del pressupost es dedique a esta millora del ferm.
La intensitat de l’ajuda dependrà de la població del municipi. Així, les localitats amb menys de 2.000 habitants podran rebre fins al 80 % de la inversió subvencionable, mentre que els municipis de 2.000 habitants o més podran obtindre fins al 60 %.
Cada entitat local podrà presentar una única sol·licitud, amb una inversió mínima de 12.000 euros. L’import màxim de les ajudes serà de 180.000 euros per a municipis i de 42.000 euros per a entitats locals menors.
A més de la població, la convocatòria tindrà en compte altres criteris de valoració, com la superfície del terme municipal, el risc de despoblament, les ajudes rebudes en anys anteriors o la millora dels accessos a instal·lacions agràries, ramaderes o agroalimentàries.
Des de la Conselleria també s’ha recordat que en els últims mesos la Generalitat ha impulsat diverses actuacions per a reparar camins rurals afectats per inundacions, amb l’objectiu de restablir l’accés a explotacions agrícoles i ramaderes.
Les sol·licituds s’hauran de presentar de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat, en un termini d’un mes des de la publicació de la convocatòria en el DOGV.