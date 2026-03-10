Barrachina denuncia el “sablazo fiscal” del Govern de Sánchez sobre el gasoil agrari

Exigeix rebaixes immediates d’IVA com les aplicades a Portugal per a protegir el sector primari
Contraposa la voracitat recaptatòria de l’Estat amb l’alivio fiscal de la Generalitat Valenciana
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha criticat durament la “voracitat recaptatòria” del Govern central després de conèixer-se que l’Estat ha ingressat 20 milions d’euros extra en concepte d’IVA sobre els carburants, aprofitant l’escalada de preus i la retirada de totes les bonificacions al sector.
Barrachina ha qualificat la situació de “sablazo fiscal”, destacant que amb el gasoil agrícola al voltant d’1,40 €/litre, el Govern prefereix “fer caixa” en lloc de donar suport als agricultors i ramaders, afectats pels costos creixents de producció. “És una indecència que, mentre els agricultors exigixen solucions, Sánchez consolide rècords de recaptació a costa de qui ens dóna de menjar”, ha afirmat.
Enfront d’aquesta inacció, el conseller ha exigit l’aplicació immediata del pla de rebaixes fiscals de 3.200 milions proposat per Feijóo, amb mesures clau com reduir de manera extraordinària l’IVA energètic del 21 % al 10 % per a electricitat, gas i derivats del petroli. També ha reclamat replicar el model de resposta immediata de Portugal, que ja ha aplicat rebaixes sobre els impostos als combustibles i mecanismes de devolució de l’excés d’IVA.
Barrachina ha posat com a exemple el model de la Generalitat Valenciana, que ha posat en marxa un paquet d’alivio tributari per a famílies i sectors productius, incloent:
- Mínim exent de l’Impost sobre el Patrimoni elevat fins a 1 milió d’euros.
- Reducció de l’ITP del 10 % al 9 % i del tipus superreduït del 8 % al 6 % per a joves i col·lectius vulnerables.
- Bonificació del 99 % en Successions i Donacions fins al quart grau, ampliada a tots els hereus quan el fundador estiga jubilat.
- Tipus reduït del 4 % en Transmissions Patrimonials per a parcel·les amb vocació agrària, afavorint el relleu generacional i la continuïtat de les explotacions.
Finalment, Barrachina ha reiterat que “Sánchez ha d’aplicar rebaixes fiscals que són el veritable escut que necessita el camp”, destacant que Portugal ha donat una lliçó de sensibilitat baixant l’impost al dièsel, mentre que a Espanya el Govern central continua recaptant més de qui cada dia té més difícil treballar.