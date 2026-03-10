Barrachina destaca que el 95 % de les actuacions del pla de canalitzacions urbanes ja estan finalitzades o en execució

Avanç del pla de canalitzacions urbanes i inversió als municipis
Obres concretes a Montroi i Montserrat per prevenir inundacions
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha visitat els municipis de Montroi i Montserrat per comprovar l’avanç de les obres de canalització que s’estan executant per reduir el risc d’inundacions i reforçar la seguretat del territori després dels danys provocats per la riuada d’octubre de 2024.
Durant la visita, el conseller ha destacat que el 95 % de les actuacions incloses en el pla de canalitzacions urbanes ja estan finalitzades o en execució. Segons ha explicat, l’objectiu és actuar en punts crítics per millorar la capacitat de resposta dels municipis davant episodis de plugues intenses.
Les obres que s’estan desenvolupant a Montroi i Montserrat sumen una inversió de 3,7 milions d’euros, amb un termini d’execució de quinze mesos i una finalització prevista per a juliol de 2026. Els treballs es van iniciar a l’abril de 2025 i ja compten amb diverses actuacions executades sobre el terreny.
Estes intervencions formen part del pla autonòmic de recuperació de canalitzacions urbanes afectades per la riuada, dotat amb una inversió global de 29 milions d’euros i que contempla 39 actuacions en 28 municipis de cinc comarques, de les quals 17 ja estan finalitzades.
A la Ribera Alta, el pla inclou 17 actuacions en deu localitats amb una inversió superior als 4,4 milions d’euros.
Entre les actuacions destaca la intervenció en el barranc de Les Valletes i el riu Magre a Montroi, amb la construcció de murs de contenció, esculleres i treballs d’estabilització del llit per millorar la seguretat hidràulica. A Montserrat, les obres se centren en el barranc de l’Agroix, amb la reconstrucció d’infraestructures i la recuperació d’espais afectats.
El conseller ha remarcat que l’objectiu és no sols reparar els danys, sinó també prevenir futures inundacions i reforçar la seguretat dels municipis.