El Centre Cultural El Molí de Benetússer celebra el seu 25 aniversari

El Centre Cultural El Molí de Benetússer ha celebrat el seu 25 aniversari amb una gala commemorativa que ha reunit autoritats, entitats culturals i el públic fidel que habitualment acudix a les instal·lacions municipals per gaudir de la seua programació.
La gala va estar presentada pel còmic Xavi Castillo i va comptar amb l’assistència de l’alcaldessa de Benetússer, Eva Sanz, acompanyada per la regidora de Cultura, Engracia Arias.
Durant l’acte es va posar en valor la trajectòria d’un espai que al llarg de més de dues dècades ha acollit milers d’espectacles i s’ha convertit en un punt de trobada cultural per al municipi.
Durant la celebració també es va repassar la història de l’edifici, situat en part de l’antic molí arrosser conegut com el Molí de Raga, construït sobre la séquia de Favara. Al llarg dels anys, este espai ha acollit una variada programació de cinema, música, dansa i teatre, a més d’actes de les diferents entitats locals.
En el transcurs de la gala es va reconéixer la tasca de l’equip de gestió cultural, el personal tècnic, consergeria i neteja, així com de les entitats culturals, musicals, teatrals i tradicionals del municipi. També es va homenatjar les persones que han estat al capdavant del projecte des de les diferents regidories de Cultura al llarg d’estos 25 anys.
L’acte va concloure amb el sorteig de diversos premis entre les persones assistents, en una celebració marcada per l’humor i l’estima per la cultura.