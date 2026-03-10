El pla d’obres “A Punt” de Rodalia millorarà diverses estacions de l’Horta i altres municipis valencians

Renfe invertirà 3,2 milions d’euros en actuacions ràpides en 15 estacions del nucli de València
Les obres busquen millorar la qualitat del servei, l’accessibilitat i el confort de les persones usuàries
Renfe ha posat en marxa el pla d’obres “A Punt”, un programa d’actuacions “d’alt impacte i execució ràpida” en estacions de Rodalia del nucli de València amb l’objectiu de millorar de manera visible l’estat de diverses instal·lacions ferroviàries i oferir una millor experiència a les persones viatgeres.
El projecte contempla una inversió total de 3,2 milions d’euros per a actuar en 15 estacions i es desenvoluparà entre els anys 2026 i 2027, amb l’inici de les obres previst a partir del pròxim mes de maig. El cost de cada intervenció oscil·larà entre 100.000 i 300.000 euros, segons ha detallat la companyia ferroviària.
El pla A Punt València preveu les actuacions en diferents paquets d’estacions. El primer paquet, actualment en fase de redacció, inclou les estacions d’Alzira, Xeraco, Catarroja, Cullera i Benifaió-Almussafes.
El segon paquet contempla millores en les estacions de Puçol, Massanassa, Borriana, Nules i Albuixech, mentre que el tercer paquet inclou actuacions en Almenara, la Pobla Llarga, Les Valls, Algímia i València Sant Isidre.
Segons Renfe, el programa identifica i prioritza intervencions de baixa complexitat tècnica però amb un gran impacte en el servei, amb la finalitat d’aconseguir millores significatives a curt termini i augmentar la percepció de qualitat entre les persones usuàries.
Entre les actuacions previstes es troben la millora de la imatge exterior de les estacions, la renovació de vestíbuls, paviments i il·luminació, així com la instal·lació o millora de marquesines a les andanes, aparcaments, zones per a bicicletes i encaminaments podotàctils per a persones amb discapacitat visual.
Per a decidir quines obres es realitzaran, s’han tingut en compte criteris com el nombre de viatgers beneficiats, el nivell d’urgència de les actuacions, la complexitat tècnica i el temps necessari per a executar-les.
El pla A Punt de València forma part d’un projecte estatal més ampli que preveu actuar en 110 estacions de Rodalia i d’ample mètric a tot Espanya entre 2026 i 2027, amb una inversió global de 24,8 milions d’euros. A més, Renfe ha creat una imatge identificativa del programa perquè les persones usuàries puguen reconéixer fàcilment les zones on s’estan realitzant obres de millora a les instal·lacions.