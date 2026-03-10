El trinquet d’Alcàsser ha acollit la final de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro

El trinquet d’Alcàsser va acollir este cap de setmana la gran final de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de la Dona.
L’equip format per Victoria, Anabel i Marina, de Bonrepòs i Mirambell, es va proclamar campió després d’imposar-se per 25-20 al trio integrat per Ana, Mireia i Fanni, de Pedreguer-Rolser, en una final molt disputada que va fer vibrar al públic assistent.
Abans de la gran final també es va disputar la partida pel tercer i quart lloc. En este enfrontament, Clara, Amparo i Patri, de Beniflà, van aconseguir la tercera posició després de guanyar per 25-15 a Maria, Natalia i Isabel, de Rafelbunyol.
La jornada va reunir jugadores, organització i aficionats en un ambient esportiu i de gran participació, que va convertir el trinquet d’Alcàsser en escenari d’una gran festa de la pilota valenciana femenina.