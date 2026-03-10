La Policia Local de Sueca reforça el control dels patinets elèctrics amb una campanya d’informació i prevenció

Entre el 23 de febrer i el 9 de març s’han realitzat 21 actuacions i s’han inspeccionat 34 vehicles de mobilitat personal
L’objectiu és informar, conscienciar i garantir el compliment de la normativa vigent
La Policia Local de Sueca ha dut a terme, entre el 23 de febrer i el 9 de març, un operatiu específic de control dels vehicles de mobilitat personal (VMP), com ara patinets elèctrics, dins de les actuacions de vigilància i seguretat viària al municipi.
Durant este període, s’han registrat 21 actuacions relacionades amb controls, campanyes informatives i punts de vigilància, amb un total de 34 VMP inspeccionats i els seus conductors controlats.
L’operatiu ha combinat punts estàtics de control, dispositius itinerants i actuacions preventives, especialment en zones cèntriques i punts amb major afluència, com el carrer Sequial, el passeig de l’Estació, la plaça de l’Ajuntament i la ronda del País Valencià, entre altres vies del municipi.
La regidora de Seguretat Ciutadana, Noelia Benedito, ha explicat que l’objectiu principal de la campanya ha sigut informar, conscienciar i verificar el compliment de la normativa vigent, incidint especialment en l’obligació de disposar de la inscripció en el registre corresponent i de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil.
Com a resultat de la campanya, s’ha comprovat que alguns vehicles de mobilitat personal no disposaven del registre tramitat, per la qual cosa les persones conductores van ser citades per al corresponent seguiment i regularització administrativa.
A més de la tasca informativa, la Policia Local també ha actuat davant conductes antireglamentàries, formulant denúncies en alguns casos, com ara circulació en direcció prohibida detectada durant els controls.
Des de la Policia Local de Sueca s’ha valorat positivament el desenvolupament d’esta campanya, ja que ha permés augmentar la informació entre les persones usuàries de VMP, detectar situacions administratives irregulars i reforçar la seguretat viària i la convivència en l’espai públic.
Finalment, la Policia Local recorda que l’ús dels vehicles de mobilitat personal comporta el compliment de les obligacions establides en la normativa vigent i anuncia que este tipus d’actuacions de control, prevenció i informació continuaran realitzant-se amb l’objectiu de garantir una mobilitat més segura, ordenada i responsable a la ciutat.