Marciano Gómez visita la nova Unitat de Curta Estada de l’Hospital de La Ribera

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha visitat la nova Unitat de Curta Estada de l’Hospital de la Ribera.
Este recurs assistencial ha comptat amb una inversió de més de 316.000 euros i permetrà optimitzar l’atenció a pacients que requerisquen tractaments o intervencions de curta duració.
La nova unitat disposa d’11 llits hospitalaris destinats a pacients amb una estada prevista d’entre 24 i 72 hores.
Es tracta d’un model assistencial dissenyat per a atendre processos aguts de curta evolució o reaguditzacions de malalties cròniques que poden resoldre’s en un breu període de temps.
Durant la seua visita, Marciano Gómez ha subratllat també que la sanitat de La Ribera “està vivint una nova etapa marcada per la planificació, la inversió i la millora de les infraestructures sanitàries”.
D’altra banda, la Conselleria ha invertit 2,6 milions d’euros en la millora del Servei de Nefrologia de l’Hospital de La Ribera, que permetrà ampliar l’espai assistencial en 500 metres quadrats i duplicar els llocs d’hemodiàlisi, incorporant a més nova tecnologia per a optimitzar els tractaments i millorar la qualitat de l’atenció als pacients.
Un altre dels projectes és l’ampliació de l’aparcament amb entre 600 i 800 noves places, que es troba actualment en fase de tramitació administrativa per a l’expropiació dels terrenys.
Pel que fa a la millora de les infraestructures sanitàries en Atenció Primària, cal assenyalar que s’està executant la reforma i ampliació del Centre de Salut Integrat de Sueca, així com la construcció del nou centre de salut de Corbera.