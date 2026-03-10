Sueca acull una jornada sobre la Pyricularia de l’arròs organitzada per AVA en col·laboració amb l’IVIA

La Casa de la Cultura de Sueca ha acollit una jornada sobre la Pyricularia de l’arròs organitzada per l’Associació Valenciana d’Agricultors i amb la col·laboració de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries
Durant la jornada, que ha comptat amb la participació del cap del Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat Valenciana, Vicente Dalmau, s’han abordat les solucions agronòmiques i fungicides al problema de la Pyricularia, la millora de les aplicacions i la resistència de les varietats, de la mà d’investigadors i investigadores de l’IVIA. Així mateix, es va presentar el Projecte d’Investigació 2026-2027 i es va celebrar una taula redona.
El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, i el Director general de la PAC, Ángel Marhuenda, clausuraren l’esdeveniment.