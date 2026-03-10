Sueca reuneix milers de confrararies en la XXXVII Processó Diocesana malgrat la pluja

Sueca va reunir milers de confrares i confraresses el passat dissabte en la XXXVII Processó Diocesana, com a Seu Diocesana 2026 i capital provincial de la Setmana Santa.
Es tracta d’un dels actes religiosos més rellevants del calendari confrare valencià, en què participen diferents pobles i ciutats que formen part de la Diòcesi de València.
Un recorregut des de la Reial Església de Nostra Senyora de Sales fins a l’església de Fàtima.
Ni la pluja va ser capaç d’interrompre este gran esdeveniment, on la tradició i el fervor foren els grans protagonistes. Fins i tot les nou confraries de Requena decidiren portar sobre els muscles el Pas de Jesús de l’Oració en l’Hort, una mostra de devoció apreciada pel públic assistent.
La Processó Diocesana ha sigut el segon gran acte a Sueca, després de la inauguració el passat 1 de març de la XLIII Exposició Diocesana a la mateixa Esglèsia de Nostra Senyora de Sales. Fins al 6 de març, el públic assistent ha pogut trobar reunida en un mateix lloc tota la religiositat popular d’una vintena de localitats de la Diòcesi, a través d’una gran diversitat d’objectes processionals i indumentària de les diferents confraries participants.
Una de les mostres millor valorades en els últims anys, segons la Junta Major de Confraries de Sueca.
L’Exposició ha sigut també una de les comptades ocasions en què els dos Patrons de Sueca, la Verge de Sales i el Crist de l’Hospitalet, han estat junts en un mateix temple. Amb la clausura d’esta mostra i la celebració de la Processó Diocesana, Sueca i la resta de municipis de la Diòcesi de València es preparen ja per a viure la Setmana Santa.