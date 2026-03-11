Catarroja aprova un pressupost de quasi 30 milions marcat per la reconstrucció després de la DANA

Les comptes municipals reforcen serveis socials, emergències i manteniment urbà
L’Ajuntament aposta també per la prevenció davant fenòmens climàtics i el suport a la joventut
L’Ajuntament de Catarroja ha aprovat el pressupost municipal per a 2026, unes comptes orientades a consolidar la recuperació del municipi després de la DANA, millorar la gestió dels recursos públics i reforçar els serveis que tenen més impacte en la vida quotidiana de la ciutadania.
El pressupost general consolidat ascendeix a 29.192.768,67 euros, una xifra que superarà els 30 milions d’euros amb la incorporació de remanents pròxims als 5 milions al llarg de l’exercici. Estos recursos addicionals permetran continuar desenvolupant programes municipals i actuacions vinculades a la reconstrucció.
L’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent, ha destacat que estes comptes combinen la recuperació després de la DANA amb la planificació del futur, amb l’objectiu que el municipi estiga més preparat davant emergències i amb una base sòlida per als pròxims anys.
Un dels eixos principals del pressupost és reforçar la capacitat municipal davant emergències i fenòmens climàtics extrems. Per això, es destinen 1,7 milions d’euros al reforç de personal municipal, especialment en àrees com serveis socials, atenció a la salut mental i polítiques de joventut.
A més, per primera vegada es crearà una àrea específica de planificació estratègica del territori i protecció civil, amb personal especialitzat per millorar la prevenció i la gestió d’emergències. Entre les mesures previstes hi ha la millora dels sistemes municipals d’avís, de la megafonia pública i la incorporació d’eines tecnològiques per actuar en situacions crítiques. També es realitzarà la neteja del clavegueram abans d’iniciar la segona fase de les obres de millora de les canalitzacions.
El pressupost també prioritza el manteniment urbà i la cura de l’espai públic, amb actuacions per millorar carrers, voreres i espais comuns en tots els barris, així com reforçar la neteja viària, la recollida de residus i l’enllumenat públic, especialment en avingudes principals i parcs.
En matèria de mobilitat, l’Ajuntament continuarà desenvolupant el Pla Aparca, amb l’objectiu d’ampliar progressivament les zones d’estacionament mentre avancen les obres del pàrquing de la plaça de l’Ajuntament i altres aparcaments previstos al municipi. També es reforçarà la seguretat en l’espai urbà amb la instal·lació progressiva de càmeres de vigilància.
Les polítiques socials continuen ocupant un lloc central en el pressupost, amb reforç de serveis socials, salut mental i joventut per atendre les necessitats derivades del context social actual i de les conseqüències de la DANA. A més, es manté el compromís amb àmbits com l’esport, l’educació i la cultura.
El vicealcalde José Antonio Cuberos ha destacat que estes comptes reforcen el compromís amb el benestar de la ciutadania, especialment amb les persones més vulnerables, i ha remarcat que darrere de cada partida hi ha la voluntat de garantir drets i continuar donant suport a les famílies que més ho necessiten.
Amb este pressupost, l’Ajuntament pretén avançar en la reconstrucció, millorar els serveis municipals i construir una Catarroja més habitable, resilient i preparada per al futur.