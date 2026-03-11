Cullera coordina un dispositiu especial de seguretat per a les Festes Majors 2026

La ciutat desplegarà mesures per garantir la seguretat, la prevenció i la resposta a emergències
S’instal·laran un Punt Violeta i un Punt LGTBIQ+ per reforçar la prevenció i l’atenció a la ciutadania
Cullera posarà en marxa un operatiu especial de seguretat, prevenció i emergències amb motiu de les Festes Majors 2026, que se celebraran del 11 al 19 d’abril i reuniran milers de persones en prop d’un centenar d’actes. L’objectiu és garantir la seguretat ciutadana, vetlar pel correcte desenvolupament dels actes festius i maximitzar la capacitat de resposta davant qualsevol incidència.
Este matí s’ha celebrat la Junta Local de Seguretat, presidida per l’alcalde Jordi Mayor i el subdelegat del Govern en València, José Rodríguez, amb la participació de Policia Local, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Protecció Civil i responsables d’emergències.
El dispositiu inclou mesures específiques en els actes de major afluència de públic, com els grans esdeveniments musicals i culturals, espectacles pirotècnics i festejos taurins, així com controls d’aforament i accessos, ordenació del trànsit, vigilància i controls d’alcohol i drogues.
A més, per reforçar la prevenció i la protecció de col·lectius vulnerables, s’instal·laran un Punt Violeta i un Punt LGTBIQ+ durant diverses jornades de les festes. L’Ajuntament fa una crida a la responsabilitat i col·laboració ciutadana per garantir que les celebracions es desenvolupen en un ambient de convivència, respecte i seguretat.