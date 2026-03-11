La Generalitat anuncia ajudes per a impulsar la presència d’empreses valencianes als Estats Units

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat una nova línia d’ajudes destinada a facilitar la consolidació de les empreses de la Comunitat Valenciana als Estats Units.
Segons ha explicat, aquestes ajudes permetran cobrir despeses relacionades amb tràmits legals i administratius, així com costos de màrqueting, participació en fires, consultoria estratègica o contractació de personal.
L’anunci s’ha realitzat durant la celebració de la Nit de les Finances, en el marc de la fira Forinvest, on el president ha destacat el compromís del Consell per crear les millors condicions perquè la Comunitat Valenciana siga una terra d’oportunitats per a empreses i emprenedors.
En este sentit, Pérez Llorca ha posat en valor mesures com la simplificació administrativa, la baixada d’impostos o el reforç de les infraestructures productives, especialment en sectors estratègics com la logística.
Durant l’acte també s’han entregat els premis Forinvest 2026, amb reconeixements a empreses i professionals destacats per la seua trajectòria, innovació i compromís amb la sostenibilitat.