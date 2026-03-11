Metrovalencia oferirà set dies de servei ininterromput durant les Falles

El metro i el tramvia funcionaran sense parar del 13 al 20 de març
El dispositiu especial preveu transportar més de 3 milions de viatgers
Metrovalencia oferirà set dies consecutius de servei ininterromput amb motiu de les Falles, amb l’objectiu de facilitar la mobilitat durant els dies de major afluència a la ciutat. El dispositiu especial començarà divendres 13 de març i es mantindrà fins a la matinada del 20 de març, després de la Cremà.
En total, el servei funcionarà durant 168 hores seguides de metro i tramvia, permetent que residents i visitants puguen desplaçar-se amb més facilitat durant els principals actes de les festes josefines.
Segons les previsions, més de 3 milions de viatgers utilitzaran Metrovalencia durant estos set dies. Si es tenen en compte també les jornades prèvies a la setmana gran fallera, la xifra podria arribar fins als 4,2 milions de passatgers.
Este dispositiu especial forma part del reforç de transport públic que es posa en marxa cada any durant les Falles per garantir la mobilitat i reduir l’ús del vehicle privat en els dies amb major afluència de públic a la ciutat.