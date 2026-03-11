Un ampli dispositiu de seguretat coordina cada mascletà a València

Cada mascletà que es dispara a la ciutat de València compta amb un ampli dispositiu de seguretat destinat a garantir la protecció de totes les persones assistents.
Des del Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOR) de l’Ajuntament de València es coordina el treball de tots els efectius desplegats i es fa el seguiment de tot el que ocorre abans, durant i després del dispar de la mascletà.
En este dispositiu participen diferents cossos i serveis d’emergència, entre ells:
Policia Local de València
Bombers de l’Ajuntament de València
Protecció Civil
Generalitat Valenciana
Creu Roja
Policia Nacional
La coordinació entre tots aquests equips permet garantir una resposta ràpida davant qualsevol incidència i assegurar el correcte desenvolupament d’un dels actes més multitudinaris de les Falles.
El dispositiu es manté actiu durant tota la jornada per vetlar per la seguretat de la ciutadania i dels visitants.