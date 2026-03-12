Carlet acull la presentació del programa educatiu “Sarsalé” per al poble gitano

El Teatre Giner de Carlet ha acollit la presentació del nou Servei d’Acompanyament Educatiu per al Poble Gitano “Sarsalé”
Una iniciativa impulsada per la Generalitat Valenciana per a reforçar el suport educatiu dirigit a este col·lectiu.
Carlet és un dels quinze municipis de la Comunitat Valenciana on es desenvoluparà este projecte, que té com a objectiu reduir l’abandó educatiu primerenc i afavorir l’accés, la permanència i l’èxit escolar de l’alumnat en situació de vulnerabilitat.
El programa es durà a terme a la localitat a través de l’Associació Gitana La Veu del Kaló i també contempla la col·laboració amb entitats del tercer sector per a reforçar la intervenció social.
En la presentació han participat l’alcaldessa de Carlet, Laura Sáez; el director general de Diversitat, Stephane Soriano; el tinent d’alcalde, Borja Marí; i el regidor de Serveis Socials, Daniel Caballero, a més de representants institucionals i personal tècnic dels municipis participants.
El programa aposta per la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i el reconeixement de la diversitat cultural com a pilars fonamentals per a la convivència.