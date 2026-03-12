Intervinguts 316 quilos de material pirotècnic en quatre establiments de València

La Guàrdia Civil ha inspeccionat quatre locals de la província de València que presentaven deficiències legals en l’emmagatzematge i comercialització de material pirotècnic.

Dos dels establiments no tenien autorització per a la venda, un altre excedia la quantitat autoritzada i el quart guardava els articles pirotècnics en vehicles.

En total s’han intervingut 316 quilos de contingut net explosiu, és a dir, la part del producte pirotècnic que està regulada.

Com a resultat de la inspecció, s’han proposat cinc denúncies en estos establiments.

    RELACIONAT

    ® Grup Televisio 2022.
    Tots els drets reservats