Intervinguts 316 quilos de material pirotècnic en quatre establiments de València

La Guàrdia Civil ha inspeccionat quatre locals de la província de València que presentaven deficiències legals en l’emmagatzematge i comercialització de material pirotècnic.
Dos dels establiments no tenien autorització per a la venda, un altre excedia la quantitat autoritzada i el quart guardava els articles pirotècnics en vehicles.
En total s’han intervingut 316 quilos de contingut net explosiu, és a dir, la part del producte pirotècnic que està regulada.
Com a resultat de la inspecció, s’han proposat cinc denúncies en estos establiments.