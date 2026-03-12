La Policia de la Generalitat intervé set reproduccions no autoritzades d’obres dels artistes José María Yturralde i Eduardo Chillida

El Grup de Patrimoni Històric de la Policia de la Generalitat ha intervingut set reproduccions no autoritzades d’obres originals dels artistes espanyols José María Yturralde i Eduardo Chillida.
El conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha visitat les instal·lacions de la policia a Feria Valencia, on estan custodiades aquestes reproduccions.
Les peces incautades, una reproducció d’una serigrafia de Chillida i sis rèpliques de pintures d’Yturralde, eren realitzades per un aficionat a la pintura per a després comercialitzar-les a l’exterior del Mercat de Colón de València.
Valderrama ha subratllat la necessitat de preservar en la Comunitat Valenciana el dret exclusiu dels creadors a poder decidir qui, com i en quines condicions poden ser utilitzades les seues obres.