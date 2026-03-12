Les Falles alteren l’arribada de trens a València Nord

L’Ajuntament demana suspendre l’entrada de trens al migdia per motius de seguretat
Renfe limitarà el servei de les línies C1 i C2 fins a l’estació d’Albal
Les Falles de València 2026 han provocat canvis en l’operativa ferroviària després que l’Ajuntament de València haja sol·licitat a Renfe la suspensió de l’arribada de trens a l’Estació del Nord entre les 12.00 i les 15.00 hores durant diversos dies festius. Segons el consistori, en eixa franja horària no es poden garantir les condicions de seguretat ni una evacuació adequada davant possibles emergències.
La petició municipal es basa en informes de la Policia Local, Bombers i Protecció Civil, que alerten de la gran concentració de persones en l’entorn dels carrers Xàtiva i Marqués de Sotelo durant la mascletà. Esta situació podria dificultar l’evacuació en cas d’incident, especialment en el context de nivell 4 d’alerta antiterrorista.
Davant esta situació, Renfe ha anunciat que les línies de Rodalia C1 i C2 només arribaran fins a l’estació d’Albal, ja que considera inviable establir un transport alternatiu amb autobusos a causa del col·lapse circulatori i els nombrosos carrers tallats durant les Falles. L’empresa ferroviària també ha indicat que la solució aplicada en anys anteriors podria recuperar-se quan les administracions competents garantisquen les condicions de seguretat necessàries.