Catarroja continua la restauració ambiental del Port amb una jornada de replantació

El Port de Catarroja ha acollit una nova jornada de replantació dins dels treballs de restauració ambiental que s’estan duent a terme a la zona després dels efectes de la DANA.


L’activitat s’ha desenvolupat en el marc de la celebració del Dia de l’Arbre i ha comptat amb la participació del Centre Aqüícola del Palmar i de l’alumnat de l’Escola de Capatassos Agrícoles de Catarroja.


Durant la jornada s’han dut a terme diverses tasques de plantació amb l’objectiu de recuperar l’entorn natural i reforçar la biodiversitat d’este espai natural vinculat a l’Albufera.


Una actuació que contribueix a la recuperació ambiental del Port de Catarroja i a la protecció del seu ecosistema.

