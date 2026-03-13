Cullera instal·la 160 contenidors extra per a la setmana fallera

L’Ajuntament reforça la xarxa de contenidors per evitar residus en la via pública
El consistori també activarà un operatiu especial de neteja intensiva durant les Falles
L’Ajuntament de Cullera ha instal·lat 160 contenidors addicionals d’envasos i resta arreu del municipi amb l’objectiu d’evitar que es tiren residus en la via pública durant la setmana fallera.
La mesura pretén reforçar la xarxa de contenidors durant les Falles, una celebració en la qual augmenta la generació de residus i l’afluència de visitants, perquè tota la ciutadania tinga pròxim un contenidor on depositar els residus.
Es tracta de contenidors extra de 120 litres, distribuïts en 80 punts de la ciutat. Estos s’han ubicat principalment en carrers i espais amb major concentració de persones, on se celebren les principals activitats falleres, així com en les proximitats dels casals fallers.
El pla especial contempla la recollida diària dels residus, que durant esta setmana i fins al 20 de març s’intensificarà amb entre tres i quatre serveis diaris en els punts habilitats. A més, el dispositiu comptarà amb torns de treball de matí, vesprada i nit, reforçant especialment les zones amb major afluència de públic i amb el suport de la nova flota i maquinària municipal.
Durant les Falles, la ciutat de Cullera s’ompli de llum, color i activitat, i amb això el compromís per mantindre nets els espais públics es fa més important que mai. Per això, el consistori ha insistit en la necessitat de respectar els espais comuns i fer un ús responsable de papereres i contenidors, amb la finalitat que tots puguen gaudir d’unes festes amb la millor imatge possible.
En esta línia, l’Ajuntament també ha fet una crida al civisme i a la responsabilitat col·lectiva, recordant que «no és més net el que més neteja, sinó el que menys embruta».
Operatiu intensiu de neteja
Paral·lelament, el consistori activarà un dispositiu especial de neteja viària per garantir les millors condicions durant les festes. L’operatiu contempla un reforç de freqüències, de personal i de mitjans de la flota de neteja, que se sumarà al servei ordinari per intensificar les tasques de neteja i recollida de residus en els diferents punts del municipi.