José Díez alerta sobre la falta d’inversions en Rodalies i la poca sensibilitat del Ministeri de Transports

El Consell reforça la justícia gratuïta i la sanitat amb ajudes i contractes clau
Aprovada l’Oferta Pública d’Ocupació de FGV amb 172 places
El vicepresident segon i conseller de Presidència, José Díez, ha subratllat que la polèmica sobre els trens de Rodalies durant les mascletades no es deu a la gestió metropolitana, sinó a un dèficit d’inversions en Rodalies i la falta de sensibilitat del Ministeri de Transports cap a la Comunitat Valenciana. Segons Díez, el pla d’inversions que finalitzava en 2025 s’ha executat només en un 40 %, generant riscos de col·lapse i seguretat en dies de gran afluència.
El vicepresident ha recordat que aquestes situacions s’han d’abordar amb serietat, ja que afecten a la sortida de l’Estació del Nord i representen un problema de seguretat puntual en dies festius.
Compromís amb justícia gratuïta i sanitat
El Consell ha aprovat un decret de concessió i gestió d’una subvenció de 1,23 milions d’euros per a finançar l’actuació de professionals de l’advocacia en serveis d’orientació jurídica de proximitat durant 2026. Aquests serveis faciliten un accés gratuït, públic i proper a la justícia, especialment per a persones majors amb discapacitat i poblacions rurals en risc de despoblació.
Així mateix, s’ha aprovat un contracte marc de 48,7 milions d’euros per al subministrament de guants a centres sanitaris públics valencians, destinats tant a la protecció dels pacients com del personal sanitari.
Oferta Pública d’Ocupació en FGV
Finalment, José Díez ha destacat l’aprovació del decret que estableix l’Oferta Pública d’Ocupació per a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) per a 2025, que inclou 172 places i ha estat negociada amb les organitzacions sindicals.