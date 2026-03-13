Torrent premia el talent jove en el concurs de fotografia i microrrelat TorrentJove

El Centre d’Informació Juvenil de Torrent ha acollit la presentació i entrega de premis del 21é concurs de Fotografia i del 5é concurs de Microrrelat TorrentJove.
Durant l’acte també s’han inaugurat les exposicions amb els treballs seleccionats i premiats, oferint un espai perquè el públic puga conéixer les propostes creatives dels participants.
Amb estes iniciatives, l’Ajuntament de Torrent aposta per fomentar la creativitat i l’expressió artística entre la joventut, donant visibilitat al talent emergent del municipi.
En total, huit joves han sigut guardonats en esta edició dels concursos, reconeixent el seu talent i capacitat creativa.