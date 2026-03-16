Espartero-Ramón y Cajal guanya el primer premi de la Secció Especial de les Falles Infantils 2026

La Junta Central Fallera va donar a conéixer el passat diumenge 15 de març els premis de les Falles Infantils 2026, després de la visita del jurat als diferents monuments plantats a la ciutat de València.
En la Secció Especial, el primer premi ha sigut per a la falla infantil de la comissió Espartero-Ramón y Cajal, obra de l’artista Zvonimir Ostoic.
El segon premi ha recaigut en la falla de Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal, de l’artista José Gallego Gallego, mentre que el tercer lloc ha sigut per a Mestre Gozalbo-Comte d’Altea, amb monument de Sergio Alcañiz Valiente.
Pel que fa als premis d’Enginy i Gràcia de la mateixa secció, el primer guardó ha sigut per a Mestre Gozalbo-Comte d’Altea, el segon per a Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals, amb monument de Mario Pérez, i el tercer per a Ciscar-Borriana, de l’artista Joan Sáez Blanch.
Amb el veredicte dels monuments infantils, València entra ja de ple en els dies centrals de les Falles, amb els carrers plens de monuments i activitats abans de la tradicional nit de la plantà de les falles grans.
