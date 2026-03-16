L’associació de Jubilats i Pensionistes Xúquer-La Parrilla d’Alzira expressa la seua indignació davant pressions de la JLF

El col·lectiu denuncia interferències en les seues activitats
Reclamen respecte a l’autonomia de l’associació i al seu funcionament
L’Associació de Jubilats i Pensionistes Xúquer-La Parrilla d’Alzira ha manifestat la seua indignació davant les pressions que asseguren haver rebut per part de la Junta Local Fallera (JLF). Segons indiquen des del col·lectiu, aquestes situacions han generat malestar entre els membres de l’associació.
Des de l’entitat expliquen que el seu objectiu és mantindre un espai de convivència i participació per a les persones jubilades i pensionistes, i consideren que cap organisme extern hauria d’interferir en el funcionament intern de l’associació.
A més, els representants de l’associació han reclamat respecte cap a la seua autonomia i cap a les decisions que prenen com a col·lectiu, alhora que han expressat la seua voluntat de continuar desenvolupant les seues activitats amb normalitat.
Finalment, l’associació ha reiterat la necessitat de mantindre un clima de diàleg i respecte entre les entitats locals, amb l’objectiu d’evitar conflictes i afavorir la convivència en el municipi.