Les Unitats de Salut Sexual i Reproductiva del Departament de Salut de la Ribera registren més de 16.000 consultes en 2025

Creix l’activitat i la consolidació dels serveis
Atenció integral en salut sexual, fertilitat i educació preventiva
Les Unitats de Salut Sexual i Reproductiva (USSR) del Departament de Salut de la Ribera van atendre 16.338 consultes durant 2025, de les quals 3.510 van ser primeres visites i 12.828 corresponents a revisions o seguiments, reflectint l’alt nivell d’activitat i la consolidació d’aquests recursos assistencials.
Actualment, el departament compta amb sis centres operatius situats a Alzira, Carcaixent, Carlet, Cullera, Sueca i Almussafes. Este últim va obrir al maig de 2025, millorant l’accessibilitat de la població femenina gràcies a una major proximitat territorial dels serveis.
Les Unitats de Salut Sexual i Reproductiva, també conegudes com a Centres de Planificació Familiar, estan integrades per un equip multidisciplinari format per professionals d’infermeria, especialistes en salut sexual i reproductiva, psicologia sexual i ginecologia.
Entre les seues principals competències es troba la informació, orientació i seguiment en mètodes anticonceptius, que abasta des d’anticonceptius orals fins a dispositius intrauterins (DIU), implants subdèrmics, anells vaginals i altres alternatives, amb l’objectiu de facilitar decisions informades i adaptades a cada situació clínica.
A més, les unitats desenvolupen activitats d’educació sanitària dirigides a joves i adolescents, amb xarrades en centres educatius i sessions informatives, i s’encarreguen del diagnòstic precoç, tractament i seguiment de les infeccions de transmissió sexual (ITS), així com de l’adopció de mesures preventives.
Segons la Cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia, Àngels Canet, “treballar l’educació en joves i adolescents és fonamental per a promoure una sexualitat responsable i previndre riscos”.
En l’àmbit de la fertilitat, les unitats realitzen la valoració inicial de possibles problemes de fertilitat de la parella, amb derivació a serveis especialitzats quan cal, a més d’oferir assessorament preconceptiu. També gestionen les actuacions relacionades amb la interrupció voluntària de l’embaràs, inclòs l’assessorament previ, la gestió del procés i el seguiment posterior amb orientació anticonceptiva, garantint una atenció integral. Durant tot el procés, les pacients compten amb el suport de la psicòloga integrada a la unitat.
Les unitats disposen d’un sistema de citació independent, que no requereix derivació des d’Atenció Primària, permetent que les pacients sol·liciten cita directament a través dels telèfons habilitats.
Segons destaca la cap de servei, María Àngels Canet, “estes unitats no sols vetlen per la salut sexual de les dones en edat reproductiva, sinó també més enllà d’aquesta etapa. La seua proximitat i facilitat d’accés les converteixen en un pilar fonamental de l’atenció ginecològica general”.