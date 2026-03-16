Paiporta activa un dispositiu especial de neteja per a les Falles amb reforç de brigades i maquinària

L’Ajuntament de Paiporta ha posat en marxa un dispositiu especial de neteja i recollida de residus amb motiu de la celebració de les Falles 2026
L’objectiu de mantindre el municipi en les millors condicions durant els dies de festa.
El consistori, a través de l’empresa pública Espai, ha activat un operatiu extraordinari format per 11 dispositius de reforç entre maquinària i brigades específiques. Entre els recursos mobilitzats hi ha escombradores, bufadors i personal de neteja per a fer front a l’augment d’activitat que es registra durant estes jornades.
El dispositiu estarà actiu del 14 al 20 de març i les brigades municipals treballaran per zones i torns específics, amb especial atenció a les àrees pròximes a falles, casals, mascletaes i espais amb major afluència de públic.
A més, coincidint amb els dies centrals de les festes, es reforçaran les tasques de neteja i retirada de residus amb serveis addicionals de vesprada. Per a l’Ofrena de Flors del 18 de març també s’ha previst un operatiu específic per a netejar tant els casals i places com el recorregut de l’acte.
Per a fomentar el reciclatge i la correcta separació de residus, l’Ajuntament ha instal·lat més de trenta contenidors al voltant de les carpes falleres i en diferents punts del municipi, amb l’objectiu d’aconseguir unes Falles més sostenibles i respectuoses amb l’entorn.