Pérez Llorca visita les Falles d’Alcàsser i Algemesí i destaca el seu caràcter identitari

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitat les Falles dels municipis d’Alcàsser i Algemesí
On ha posat en valor el paper d’estes festes com a element de cohesió social i senya d’identitat del poble valencià.
Durant la seua visita, el president ha recorregut alguns dels principals monuments fallers dels dos municipis, acompanyat per l’alcalde d’Alcàsser, Alberto Primo, i pel d’Algemesí, José Javier Sanchis, així com per representants de diferents comissions falleres.
Pérez Llorca ha destacat la importància de les Falles com una de les tradicions més representatives de la Comunitat Valenciana, capaç de reunir veïns i visitants al voltant de la cultura, la creativitat i la convivència.
El president també ha remarcat que la Comunitat Valenciana és una terra oberta i hospitalària, amb unes festes que formen part essencial de la seua identitat cultural.