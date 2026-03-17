Aldaia celebra la I Concentració de Xarangues a la Plaça Europa després de la DANA

La Plaça Europa d’Aldaia ha vibrat amb la música fallera en la I Concentració de Xarangues celebrada al municipi
Un esdeveniment previst en 2025 que va haver de suspendre’s per la pluja. Enguany, el sol ha acompanyat les nou comissions falleres en esta jornada festiva, celebrada després de l’Ofrena Barri del Crist i el Passacarrer.
En l’equador de la setmana gran, la màxima representant de les falles d’Aldaia ha fet balanç i ha animat el veïnat a participar de la festa.
Els instruments de vent i la percussió han sigut els protagonistes indiscutibles, demostrant el paper essencial de la música en les falles.
Les xarangues han demanat millores per a la pròxima edició, que ha comptat amb gran participació.