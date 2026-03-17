Alzira celebra el centenari de Josefa Escribano Noverques

Alzira està de celebració amb el centenari de Josefa Escribano Noverques, que ha complit 100 anys envoltada de familiars i amb el reconeixement de l’Ajuntament.
L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, li ha fet entrega de la insígnia commemorativa en un acte molt especial, en el qual també ha estat present la regidora de Serveis Socials, Igualtat, Polítiques Inclusives i Vivenda, Amèlia Blanquer.
Amb este gest, el consistori ha volgut posar en valor la trajectòria vital de Josefa i reconéixer la importància de les persones majors en la societat. Una celebració emotiva que ha servit per compartir un moment únic i homenatjar tota una vida.
Alzira continua així amb els homenatges als veïns i veïnes centenàries, exemples de vida i memòria del municipi.