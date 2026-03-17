La Policia Local d’Algemesí deté dos homes per assaltar una vivenda i forçar un vehicle

Els detinguts, amb antecedents, van sostraure efectes personals i material valorat en 1.850 euros
La ràpida actuació policial i la col·laboració ciutadana, claus en les detencions
El dispositiu especial de vigilància del torn de nit de la Policia Local d’Algemesí s’ha saldat este cap de setmana amb la detenció de dos individus implicats en delictes contra el patrimoni, després d’assaltar una vivenda i forçar un vehicle estacionat al municipi. Les actuacions han permés recuperar objectes de valor i evitar la fugida dels responsables, tots dos amb antecedents.
La primera intervenció es va produir durant la matinada del dissabte, després de rebre l’avís d’un robatori en una vivenda habitada, d’on s’havia sostret un bolso amb un telèfon mòbil i altres efectes personals. Gràcies a les càmeres de seguretat, els agents van obtindre una descripció precisa del sospitós. Poc després, una patrulla va localitzar i detindre un jove de 25 anys que coincidia amb les imatges.
La segona actuació va tindre lloc la matinada del diumenge, quan un avís veïnal va alertar d’un home manipulant un vehicle. Els agents van sorprendre un individu de 45 anys mentre forçava el cotxe amb una palanca i havia sostret un arrancador de bateries valorat en 1.850 euros, material que va ser recuperat íntegrament.
A estes actuacions se suma la detenció d’un home per violència de gènere, després d’una agressió a una dona en presència dels seus fills menors. L’agressor va ser localitzat i detingut poc després de fugir del domicili.
Des de l’Ajuntament d’Algemesí s’ha destacat que la col·laboració ciutadana ha sigut fonamental per a resoldre els casos, al mateix temps que es trasllada un missatge de tranquil·litat i confiança en la tasca de la Policia Local.
Finalment, es recorda que les víctimes de violència de gènere poden recórrer al telèfon 016, així com al 112 i als serveis socials municipals per a rebre ajuda i protecció.