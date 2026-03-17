LA UNIÓ exigeix l’activació de la clàusula de salvaguarda en l’Acord UE–SADC per protegir els cítrics espanyols

Importacions de xicotets cítrics des de Sud-àfrica creixen més del 300%
El sector citrícola espanyol i valencià, amenaçat per distorsions de mercat
LA UNIÓ Llauradora ha instat el Govern d’Espanya a activar immediatament l’article 34 de l’Acord UE–SADC per protegir el sector citrícola davant l’increment de les importacions de Sud-àfrica, que han crescut un 83% en cítrics totals i un 303% en mandarines i clementines des de l’entrada en vigor de l’acord l’octubre de 2016.
Aquest augment s’ha concentrat especialment entre setembre i novembre, coincidint amb l’inici de la campanya citrícola espanyola i valenciana, generant distorsions en la formació de preus i amenaçant la rendibilitat de milers d’explotacions. LA UNIÓ destaca que els xicotets cítrics no estan contemplats en el mateix règim aranzelari que la taronja, la qual cosa ha afavorit l’expansió de les exportacions sud-africanes i ha provocat conseqüències estructurals com desinversió en varietats extraprimerenques, reducció del marge comercial i envelliment del sector.
El secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, subratlla que si PSOE i PP defensen l’aplicació de clàusules de salvaguarda en casos de distorsions de mercat, ara tenen l’oportunitat de demostrar-ho amb el sector citrícola. Segons Peris, no es tracta de proteccionisme, sinó de fer ús dels instruments jurídics previstos per la UE, evitant que l’obertura comercial desemboque en desprotecció d’un sector estratègic.
LA UNIÓ sol·licita al Ministeri d’Agricultura que iniciï formalment les gestions davant la Comissió Europea, establisca un mecanisme de vigilància reforçada entre setembre i novembre i avaluï l’aplicació de mesures de salvaguarda de duració limitada, així com la inclusió dels xicotets cítrics en un règim específic que evite distorsions estructurals del mercat. L’organització insisteix que Espanya ha de liderar la defensa del sector citrícola europeu per garantir un equilibri entre obertura comercial i protecció dels sectors productius estratègics.